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Женский ЦСКА завоевал Кубок России в игре с "Зенитом"
Сегодня, 19:09
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Женский ЦСКА завоевал Кубок России в игре с "Зенитом"

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Игра на "Газпром Арене" завершилась со счётом 1:2.

В пятницу, 4 ноября, на "Газпром Арене" прошла игра женских сборных по футболу из Москвы и Петербурга: "Зенит" сразился с ЦСКА. Матч окончился победой гостей со счётом 1:2, который принес москвичкам Кубок России.

Первый гол в ворота сине-бело-голубых был забит на 36-ой минуте первого тайма  Татьяной Петровой. Затем, на 44-ой минуте, результативным ударом отметилась Габриэль Абуди Онгене.

Петербурженки предприняли попытку отыграться с помощью гола Ксении Цыбутович, однако так и не смогли одолеть соперниц. 

Ранее мы сообщили о том, что СКА одержал победу над "Сочи" со счётом 5:2 в матче КХЛ.

Фото: Telegram / ЖФК ЦСКА

Теги: санкт-петербург, спорт, футбол, цска
Категории: Лента новостей, Спорт, Новости СПб, Футбол в России и Европе, Зенит, Картина дня,

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