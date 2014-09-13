Женский ЦСКА завоевал Кубок России в игре с "Зенитом"

Игра на "Газпром Арене" завершилась со счётом 1:2.

В пятницу, 4 ноября, на "Газпром Арене" прошла игра женских сборных по футболу из Москвы и Петербурга: "Зенит" сразился с ЦСКА. Матч окончился победой гостей со счётом 1:2, который принес москвичкам Кубок России.

Первый гол в ворота сине-бело-голубых был забит на 36-ой минуте первого тайма Татьяной Петровой. Затем, на 44-ой минуте, результативным ударом отметилась Габриэль Абуди Онгене.

Петербурженки предприняли попытку отыграться с помощью гола Ксении Цыбутович, однако так и не смогли одолеть соперниц.

Ранее мы сообщили о том, что СКА одержал победу над "Сочи" со счётом 5:2 в матче КХЛ.

Фото: Telegram / ЖФК ЦСКА