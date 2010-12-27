Кубок России по футболу дойдет до "Ворот Арктики"

Чемпионский кубок впервые в истории преодолеет арктические льды.

Завоеванный "Зенитом" Кубок чемпионов РПЛ отправится в Арктику по Северному морскому пути. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба "Газпром нефти".

Уникальное путешествие трофея начнется с января 2020 года. Ему предстоит пройти больше тысячи морских миль. Для этого задействуют суда разработчика арктических месторождений. Старт рейса состоится от рейдового перевалочного комплекса "Умба". Преодолев Баренцево, Печорское и Карское моря, кубок достигнет "Ворот Арктики" в Новом порту.

Безопасность плавания обеспечит танкер ледового класса Arc-7 "Штурман Скуратов", который круглогодично перевозит российскую нефть. Болельщики смогут следить за транспортировкой ценного груза в режиме реального времени.

Благодаря путешествию кубка по важнейшей судоходной артерии страны россияне с Крайнего севера смогут прикоснуться к победе сине-бело-голубых.

Ранее мы рассказали, как "Зенит" стал зимним чемпионом России по футболу.

Фото: пресс-служба "Зенита"