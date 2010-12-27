"Зенит" открыл продажу билетов на домашние матчи с ЦСКА и "Спартаком"

Игры состоятся 2 ноября и 1 декабря.

"Зенит" приглашает болельщиков на домашние матчи конца 2019 года в рамках РПЛ. Минимальная стоимость на матч с ЦСКА составляет 1200 рублей, на игру со "Спартаком" — 1300.

Также по сниженной цене можно купить билеты на места с ограниченным обзором, они будут стоить 600-650 рублей. Для детей до 14 лет действует скидка в 50%.

Матч с ЦСКА состоится на "Газпром Арене" 2 ноября в 19:00. Игра "Зенит" – "Спартак" пройдет 1 декабря, также в 19:00.

В октябре "Спартак" назначил Тедеско главным тренером футбольного клуба.

Фото: ВК/ Ландскрона | Фанаты "Зенита"