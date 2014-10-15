"Зенит" открыл школу с крытым манежем и футбольным полем на 500 зрителей

На улице Верности появился комплекс для учёбы и тренировок юных футболистов.

На территории площадью 17 тыс. кв. м разместились учебные кабинеты, библиотека, столовая на 130 мест и спортивная инфраструктура. Главный объект — крытое футбольное поле с трибунами на 500 зрителей. Также комплекс оснащён тренажёрным залом и медицинским блоком.

Обучение в школе начали более 170 воспитанников академии "Зенита" с 6 по 11 классы. Первый звонок прошёл в необычном формате — торжественная линейка состоялась прямо на футбольном поле манежа, где был поднят государственный флаг.

Новый спортивный объект позволит проводить тренировки и соревнования круглогодично. На поле смогут играть команды Юношеской футбольной лиги, женской Суперлиги и молодёжного первенства. Первые матчи провели воспитанники академии 2011–2013 годов рождения вместе с тренерами.

Проект направлен на совмещение образовательной программы с профессиональной спортивной подготовкой, создавая условия для комплексного развития юных спортсменов.

Фото: fc-zenit.ru