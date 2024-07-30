"Зенит" отказался продавать Луиса Энрике в "Рому" за 38 млн евро

Бразильский форвард остаётся в Петербурге.

Итальянская "Рома" прекратила переговоры с петербургским "Зенитом" по трансферу бразильского нападающего Луиса Энрике. Об этом сообщает ESPN. По данным издания, римляне предложили 38 млн евро фиксированной суммы и ещё 5 млн евро в качестве бонусов. Однако "Зенит" настаивал на 40 млн евро единовременным платежом, что не устроило итальянский клуб.

Из-за возникших разногласий "Рома" начала рассматривать другие варианты, включая полузащитника "Штутгарта" Джейми Левелинга. Луис Энрике выступает за "Зенит" с января 2025 года, его контракт рассчитан до конца 2028 года. В составе петербуржцев он стал чемпионом России, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач в 54 матчах. Ранее форвард играл за "Флуминенсе", "Ботафого" и "Реал Бетис", а также провёл 16 матчей за сборную Бразилии.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" разгромил "Спартак" на рекордной по зрителям "Газпром Арене".

Фото: Piter.TV