"Зенит" отказал болельщикам в чартере до Абу-Даби

Представитель фанатов подал заявку на организацию чартерного рейса для перелета. Однако представители "Зенита" сочли эти расходы чрезмерными.

Петербургский клуб "Зенит" отказался удовлетворить просьбу своих болельщиков о чартерном рейсе на финальный матч Зимнего Кубка против московского "Спартака", сообщил в своем Telegram-канале инсайдер Иван Карпов.

Он отметил, что после встречи "Спартака" с "Динамо", где красно-белые получили активную поддержку своих фанатов, председатель правления "Зенита" Медведев высказал мнение о необходимости присутствия также и болельщиков сине-бело-голубых на финале против "Спартака".

Представитель фанатов подал заявку на организацию чартерного рейса для перелета. Однако представители "Зенита" сочли эти расходы чрезмерными. Не исключено, что клуб найдёт возможность помочь своим поклонникам добраться до Эмиратов, чтобы они смогли поддержать команду в матче против "Спартака".

Ранее мы сообщили о том, что Клаудиньо попрощался с фанатами "Зенита".

Фото: unsplash