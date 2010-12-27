"Зенит" оштрафовали на 200 тысяч за систему видеопросмотра

"Зенит" занимает третью позицию в турнирной таблице.

Петербургский волейбольный клуб "Зенит" был оштрафован на 200 тысяч рублей после матча против "Факела". Директорат Всероссийской федерации волейбола принял такое решение после нарушения командой с Невы правила, касающегося системы видеоповторов. Об этом сообщает сайт ВФВ.

Данное правило обязывает команду хозяйку должна иметь систему видеопросмотра с возможностью фиксации касания блока и сетки. В регламенте говорится, что расходы по обеспечению видеопросмотра возлагаются на принимающую сторону.

Напомним, что встреча между "сине-бело-голубыми" и командой из Нового Уренгоя завершилась со счетом 3:1. В рамках чемпионата России на данный момент "Зенит" занимает третью позицию в турнирной таблице.

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Фото: Вконтакте/ВК "Зенит"