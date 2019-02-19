Видео: Заболотный упал на тренировке и напугал фанатов "Зенита"

Болельщики выразили мнение, что перед игрой с "Фенербахче" данная игра их не обнадеживает.

В социальных сетях петербургский "Зенит" поделился забавным роликом с тренировки. Во время одного из подготовительных занятий форвард сине-бело-голубых Антон Заболотный врезался в манекен и упал на газон. Ошибка футболиста вызвала веселую реакцию у его одноклубников.

В социальных сетях "фейл" игрок вызвал неоднозначную реакцию фанатов петербургской команды. Кто-то также как и футболисты просто посмеялся, а кто-то выразил мнение, что перед важным матчем с "Фенербахче" данная игра их не обнадеживает.

Напомним, что в четверг, 21 февраля, "Зенит" сыграет второй матч против "Фенербахче" в рамках 1/16 Лиги Европы. Первая встреча завершилась поражением "сине-бело-голубых" со счетом 0:1.

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Видео: Инстаграм ФК "Зенит"