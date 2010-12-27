Александр Медведев рассказал о летних трансферных планах "Зенита"

Клуб надеется получить еще нескольких игроков.

Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев заявил, что у руководства остались еще планы на трансфер игроков. несколько спортсменов могут перейти в команду до завершения срока летнего трансферного окна.

Может быть, удастся приобрести пару игроков до закрытия трансферного окна с целью усиления отдельных позиций прокомментировал ситуацию спикер

Специалист добавил, что на данный момент Антон Заболотный также получил предложение от одного из клубов. Однако, сам игрок заявил, что пока не готов покидать Петербург. В связи с этим ему было предложено тренироваться с "Зенитом-2".

Напомним, что на данный момент "Зенит" уже подписал контракт с полузащитником Алексеем Суторминым. Также место в команде досталось бразильскому защитнику Дугласу Сантасу, ранее выступавшему за "Гамбург".

Ранее Piter.tv писал о том, что тренерский штаб сделает выводы из поражения в матче за Суперкубок.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"