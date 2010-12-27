Гендиректор "Зенита": тренерский штаб сделает выводы из поражения в матче за Суперкубок

Он считает, что в целом новый сезон начался хорошо.

Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев заявил, что тренерский штаб команды сделает все необходимые выводы после проигрыша сине-бело-голубых в матче с "Локомотивом". Об этом 7-го июля сообщило "ТАСС".

Напомним, 6-го июня "Зенит" проиграл со счетом 3:2 московскому "Локомотиву" в игре за Олимп-Суперкубок России. Встреча прошла в столице.

"Оставалось около 10 минут, и за это время "Зенит" упустил победу. Любой трофей важен, но самое главное - чемпионат у нас начинается на следующих выходных. Уверен, что будут сделаны все необходимые выводы по организации игры и действиям футболистов", - сказал Александр Медведев

В целом гендиректор петербургского клуба настроен позитивно. Он считает, что сезону был дан хороший старт.

Следующая игра "Зенита" состоится 14-го июля на "Газпром-Арене". Он сыграет с "Тамбовом" в рамках 1-го тура Российской Премьер-лиги.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Заболотный не уйдет из "Зенита" в "Сочи" из-за понижения зарплаты.

Фото: ФК "Зенит"