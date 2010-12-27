"Локомотив" обыграл "Зенит" в финале Суперкубка

Игра завершилась с результатом 3:2 в пользу москвичей.

Петербуржцы уступили москвичам в матче за Суперкубок. "Зенит" проиграл "Локомотиву" со счетом 2:3. Игра началась в 19 часов на "ВТБ Арене" в столице. Открыли счет хозяева встречи. Однако, позже они уступили "Зенитовцам". В последнем тайме москвичам удалось сначала сравнять счет, а после и вырваться вперед. Отличились забитыми голами Федор Смолов и Алексей Миранчук. Последний забил в ворота соперников сразу два мяча.

Все. 2:3. Уступаем в Москве в первом матче сезона прокомментировали в пресс-службе "Зенита" исход игры

"Сине-бело-голубые" могут поблагодарить за забитые голы Сердара Азмуна. Он смог попасть в ворота "Локомотива" на 45 и 52-ой минутах игры. Пас спортсмену передали Артем Дзюба и Игорь Смольников.

Ранее Piter.tv писал о том, что Василий Уткин высказался о переходе Сутормина в "Зенит" из "Рубина".

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит", Реальный футбол/Суперкубок России