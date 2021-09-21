ЦСКА обыграл "Спартак" в московском дерби

Игра завершилась со счетом 1:0.

Футболисты ЦСКА обыграли "Спартак" в столичном дерби. Игра проводилась в рамках восьмого этапа чемпионата России (российской премьер-лиги). Встреча состоялась на московском стадионе армейцев. Единственным голом отметился нападающий Антон Заболотный на 81-ой минуте. По мнению генерального директора "Спартака" Евгения Мележикова, данный результат является неудовлетворительным для команды.

В настоящее время "Спартак" находится на девятом месте в рейтинге РПЛ. Клуб заработал себе 10 очков. Их оппоненты из ЦСКА (подопечные тренера Алексея Березуцкого) занимают седьмое место с 13 очками в активе. Проведенным матчем армейцы смогли прервать худшую в истории команды серию из пяти поражений подряд. В девятом туре чемпионата ЦСКА 27 сентября встретятся с "Нижним Новгородом", а "Спартак" 25 сентября примет на домашнем стадионе "Уфу".

Напомним, что по решению Роспотребнадзора трибуны зрителей было разрешено заполнять только на 30% от вместимости.

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Фото и видео: YouTube / Telesport