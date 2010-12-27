"Зенит" оштрафовали на 40 тысяч рублей после матча против "ЦСКА"

Петербургский клуб подвергся санкциям уже четвертый раз.

Петербургский "Зенит" был оштрафован на 40 тысяч рублей за выкрики фанатов. Петербургский клуб подвергся санкциям уже четвертый раз. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Помимо этого, за аналогичное нарушение штраф в 70 тысяч рублей получил футбольный клуб "ЦСКА". Также, РФС примело санкции против "Ростова", чьи фанаты выбежали на поле после матча. Клуб должен заплатить 110 тысяч рублей. За пиротехнику и за баннеры на игре против "Уфы" московский "Спартак" оштрафован на сумму 190 тысяч рублей.

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Фото: ФК "Зенит"