Овечкин вышел на восьмое место в истории НХЛ по очкам среди европейцев

Форвард набрал 1142 очко в карьере.

Минувшей ночью клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над клубом "Миннесота Уайлд" со счетом 5:2. Капитан Александр Овечкин отметился голевой передачей и набрал 1142-е очко за карьеру.

Таким образом, россиянин сравнялся со шведом Никласом Линдстремом и вышел на восьмое место в списке европейских бомбардиров чемпионата НХЛ. Первое место в топе занимает чех Яромир Ягр с 1921 баллами в активе. Среди россиян больше всех очков набрал завершивший карьеру Сергей Федоров, записавший в свой актив 1179 баллов.



Напомним, что в прошлом сезоне Александр Овечкин впервые за свою карьеру стал обладателем "Кубка Стэнли". Игрок выступает за столичных с 2005 года.

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