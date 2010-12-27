"Зенит" организует акцию в память о скончавшемся Риксене. Об этом заявил генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.
По поводу акции в его память: мы сейчас думаем над этим и обязательно что-то организуем
заявил он
Напомним, что сегодня скончался в шотландском хосписе экс-футболист "Зенита" Фернандо Риксен. Ему было 43 года. У Риксена около 6 лет назад диагностировали смертельную болезнь — боковой амиотрофический склероз.
Риксен играл за ФК "Зенит" с 2006 по 2009 гг.
Ранее мы сообщали о том, что скончался бывший футболист "Зенита" Фернандо Риксен.
Фото:риксен/вк
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