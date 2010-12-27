Риксен с 2013 года боролся с боковым амиотрофическим склерозом.

"Зенит" организует акцию в память о скончавшемся Риксене. Об этом заявил генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

По поводу акции в его память: мы сейчас думаем над этим и обязательно что-то организуем заявил он

Напомним, что сегодня скончался в шотландском хосписе экс-футболист "Зенита" Фернандо Риксен. Ему было 43 года. У Риксена около 6 лет назад диагностировали смертельную болезнь — боковой амиотрофический склероз.

Риксен играл за ФК "Зенит" с 2006 по 2009 гг.

Ранее мы сообщали о том, что скончался бывший футболист "Зенита" Фернандо Риксен.

Фото:риксен/вк