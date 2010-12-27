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"Зенит" организует акцию в память о скончавшемся Риксене
Сегодня, 15:10
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IRINA_CHALKINA

"Зенит" организует акцию в память о скончавшемся Риксене

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Риксен с 2013 года боролся с боковым амиотрофическим склерозом.

"Зенит" организует акцию в память о скончавшемся Риксене. Об этом заявил генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

По поводу акции в его память: мы сейчас думаем над этим и обязательно что-то организуем

заявил он

Напомним, что сегодня скончался в шотландском хосписе экс-футболист "Зенита" Фернандо Риксен. Ему было 43 года. У Риксена около 6 лет назад диагностировали смертельную болезнь — боковой амиотрофический склероз. 

Риксен играл за ФК "Зенит" с 2006 по 2009 гг.

Ранее мы сообщали о том, что скончался бывший футболист "Зенита" Фернандо Риксен.

Фото:риксен/вк

Теги: зенит, новости спб, спорт, умер риксен, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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