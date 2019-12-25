"Зенит" опубликовал состав на сегодняшний матч

Игра против "Ростова" начнется в семь вечера.

В официальных соцсетях петербургского клуба "Зенит" опубликовали состав, которым команда выйдет на поле сегодня, 22 июля.

Основной состав: Васютин, Смольников, Маммана, Прохин, Ерохин, Мусаев, Шамкин, Шатов (К), Сутормин, Дриусси и Ригони. На скамье запасных оказались Одоевский, Караваев, Осорио, Кузяев, Дзюба и Азмун. Напомним, что игра против "Ростова" начнется в семь вечера.

Ранее мы писали, что Петржела рассказал, почему не смог выиграть с "Зенитом" чемпионат России по футболу.

Фото: Piter.TV