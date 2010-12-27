Это дает возможность принять участие в главном баскетбольном турнире Европы, минуя борьбу в местном чемпионате.

В четверг, 27 июня, "Зенит" официально получил wild card в баскетбольную Евролигу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сегодня нам дали wild-card, а это значит что нас ждет оооочень интересный сезон! сказано в сообщении

Отметим, что wild card дает возможность принять участие в главном баскетбольном турнире Европы, минуя борьбу в местном чемпионате. Как сообщают СМИ, на приглашение в баскетбольную Евролигу претендовал казанский УНИКС, литовский "Лиетувос Ритас" и сербский "Партизан".

Сезон в Европейской лиге стартует 3 октября.

Ранее мы сообщали о том, что "Зенит" выиграл премию "Лучшей команды" РПЛ.

Фото:пресс-служба клуба