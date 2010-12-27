В четверг, 27 июня, "Зенит" официально получил wild card в баскетбольную Евролигу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Сегодня нам дали wild-card, а это значит что нас ждет оооочень интересный сезон!
сказано в сообщении
Отметим, что wild card дает возможность принять участие в главном баскетбольном турнире Европы, минуя борьбу в местном чемпионате. Как сообщают СМИ, на приглашение в баскетбольную Евролигу претендовал казанский УНИКС, литовский "Лиетувос Ритас" и сербский "Партизан".
Сезон в Европейской лиге стартует 3 октября.
Ранее мы сообщали о том, что "Зенит" выиграл премию "Лучшей команды" РПЛ.
Фото:пресс-служба клуба
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