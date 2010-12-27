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"Зенит" официально получил wild card в баскетбольную Евролигу 
Вчера, 21:38
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IRINA_CHALKINA

"Зенит" официально получил wild card в баскетбольную Евролигу 

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Это дает возможность принять участие в главном баскетбольном турнире Европы, минуя борьбу в местном чемпионате.

В четверг, 27 июня, "Зенит" официально получил wild card в баскетбольную Евролигу. Об этом сообщает пресс-служба клуба. 

Сегодня нам дали wild-card, а это значит что нас ждет оооочень интересный сезон!

сказано в сообщении

Отметим, что wild card дает возможность принять участие в главном баскетбольном турнире Европы, минуя борьбу в местном чемпионате. Как сообщают СМИ, на приглашение  в баскетбольную Евролигу претендовал казанский УНИКС, литовский "Лиетувос Ритас" и сербский "Партизан".

Сезон в Европейской лиге стартует 3 октября. 

Ранее мы сообщали о том, что "Зенит" выиграл премию "Лучшей команды" РПЛ.

Фото:пресс-служба клуба

 

Теги: баскетбол зенит, европейская лига, новости спб, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Баскетбол,

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