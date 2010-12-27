"Зенит" выиграл премию "Лучшей команды" РПЛ

По итогам конкурса Сергей Семак был признана лучшим тренером.

Петербургский "Зенит" стал лауреатом национальной премии РФС в категории "Лучшая команда". Об этом сообщили на официальном сайте "сене-бело-голубых".

По итогам конкурса Сергей Семак был признана лучшим тренером, а нападающий Артем Дзюба – лучшим футболистом. Помимо этого капитан сборной России вместе с семью одноклубника попал в список 33 лучших игроков Российской Премьер-лиги.

Отмечается, что всего в российской истории "Зенита" в список 33-х были включены 76 футболистов петербургской команды. В общей сложности "сине-бело-голубые" попадали в Топ 173 раза. Клубными рекордсменами по количеству номинаций являются Александр Анюков и Александр Кержаков (8 раз).

Напомним, что по итогам сезона 18/19 "Зенит" стал самой посещаемой командой России.

Фото: ФК "Зенит"