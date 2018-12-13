"Зенит" стал самой посещаемой командой России по итогам сезона 2018/19

Домашние матчи "сине-бело-голубых" посетило 1 миллион 119 тысяч 896 зрителей.

Петербургская команда стала самой посещаемой в Российской Премьер-лиге. Всего мероприятия на "Газпром Арене", включая хоккейные игры и концерт "Лениграда", собрали 1 миллион 364 тысячи 832 гостя.

Средняя посещаемость домашних матчей "Зенита" составила 48 244 болельщика. Этот показатель лидирует и среди европейских футбольных чемпионатов. За "сине-бело-голубыми" следует немецкая Бундеслига – 43 148 болельщиков. Далее идет английская Премьер-лига с результатом в 37 934 зрителя и испанская Ла Лига – 26 243.

Напомним, сегодня "Зенит" разгромил "Енисей" со счетом 4:1.

Фото: fc-zenit.ru