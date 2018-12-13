"Зенит" стал самой посещаемой командой России по итогам сезона 2018/19

Петербургская команда стала самой посещаемой в Российской Премьер-лиге. Всего мероприятия на "Газпром Арене", включая хоккейные игры и концерт "Лениграда", собрали 1 миллион 364 тысячи 832 гостя.
Средняя посещаемость домашних матчей "Зенита" составила 48 244 болельщика. Этот показатель лидирует и среди европейских футбольных чемпионатов. За "сине-бело-голубыми" следует немецкая Бундеслига – 43 148 болельщиков. Далее идет английская Премьер-лига с результатом в 37 934 зрителя и испанская Ла Лига – 26 243.
Напомним, сегодня "Зенит" разгромил "Енисей" со счетом 4:1.
Фото: fc-zenit.ru
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