"Зенит" одолел на выезде "Крылья Советов" со счетом 1:0

В понедельник, 29 октября, "Зенит" обыграл "Крылья Советов" в рамках 12-го тура РПЛ. Матч закончился со счетом 1:0.
Дзюба! Здорово пробил в угол после углового!
передают в twitter "Зенит"
Помимо этого, на 22-й минуте отличился полузащитник сине-бело-голубых Леандро Паредес. Также на 78-й минуте самарская команда осталась на поле без Агустина Рохеля.
Петербургская команда набрала 28 очков в турнирной таблице. В данный момент на втором месте "Краснодар"- 22 очка, далее "Локомотив"- 21 очко.
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Видео: dmitriy_alexandrovich89/instagram