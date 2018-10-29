"Зенит" одолел на выезде "Крылья Советов" со счетом 1:0

На 22-й минуте отличился хавбек сине-бело-голубых Леандро Паредес.

В понедельник, 29 октября, "Зенит" обыграл "Крылья Советов" в рамках 12-го тура РПЛ. Матч закончился со счетом 1:0.

Дзюба! Здорово пробил в угол после углового! передают в twitter "Зенит"

Помимо этого, на 22-й минуте отличился полузащитник сине-бело-голубых Леандро Паредес. Также на 78-й минуте самарская команда осталась на поле без Агустина Рохеля.

Петербургская команда набрала 28 очков в турнирной таблице. В данный момент на втором месте "Краснодар"- 22 очка, далее "Локомотив"- 21 очко.

Ранее мы сообщали о том, что Лопетеги попрощался с футболистами "Реала" после крупного поражения от "Барселоны"

Видео: dmitriy_alexandrovich89/instagram