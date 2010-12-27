Лопетеги попрощался с футболистами "Реала" после крупного поражения от "Барселоны"

Королевский клуб уступил соперникам со счетом 1:5.

Наставник мадридского "Реала" Хулен Лопетеги попрощался с игроками королевского клуба после разгромного поражения 1:5 от каталонской "Барселоны". Об этом сообщает издание Marca.



После матча специалист поблагодарил игроков команды за работу и пожелал им удачи. Свою речь наставник завершил словами "прощаюсь с вами – на всякий случай".

Напомним, что "сливочные" не могут одержать победу на протяжении пяти матчей и занимает девятое место в чемпионате Испании.



В связи с неудачной игрой королевского клуба появились слухи о возможном увольнении Лопетеги в случае плохой игры против принципиальных соперников из Каталонии. Главным претендентом на пост тренера "Реала" является бывший наставник "Челси" Антонио Конте.



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Фото: AFP