"Зенит" обыграл "Крылья Советов" со счетом 3:0

Петербургская команда заняла промежуточное первое место в турнирной таблице.

Игра петербургского "Зенита" и самарских "Крыльев Советов" завершилась безоговорочной победой хозяев поля. Синие-бело-голубые победили всухую со счётом 3:0.

Первое пенальти в игре доверили полузащитнику Андрею Мостовому уже на пятой минуте матча. Момент был реализован только на добивании. Второй точный удар принадлежал Далеру Кузяеву, а на 31-ой минуте последовал дубль от Мостового.

Напомним, что игра проходила в рамках 2 тура Российской премьер-лиги. Победа принесла петербуржцам 4 очка и вывела их на промежуточное первое место в турнирной таблице.

Ранее мы сообщили о том, что "Зенит" поднялся на 10 позиций в мировой рейтинге ФК.

Видео: telegram / Футбольный клуб "Зенит"