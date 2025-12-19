Кирилл Столбов сменил "Зенит" на "Крылья Советов" по полноценному трансферу

Полузащитник продолжит карьеру в Самаре и готов к новым свершениям.

Клуб Российской премьер-лиги "Крылья Советов" официально объявил о приобретении 21-летнего полузащитника Кирилла Столбова у санкт-петербургского "Зенита". Информация поступила от пресс-службы самарской команды.

"Крылья Советов" объявили о трансфере 21-летнего полузащитника "Зенита". Футболист подписал соглашение с новым работодателем, рассчитанное до лета 2029 года. Столбов является воспитанником академии питерского клуба. В последние сезоны игрок привлекался к матчам второй команды "Зенита", а также отправлялся в арендные соглашения в другие коллективы. В текущем розыгрыше Первенства ФНЛ полузащитник провел двадцать две игры, где отметился шестью забитыми мячами и восемью результативными передачами.

Фото: ФК "Крылья Советов"