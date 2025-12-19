  1. Главная
"Зенит" близок к трансферу полузащитника Джона
Сегодня, 9:54
Переговоры между клубами по трансферу 23-ленего бразильца находятся на финальной стадии.

Футбольный клуб "Зенит" близок к трансферу полузащитника "Ред Булл Брагантино" Джона Джона. Об этом сообщил журналист Пабло Оливейра в своем аккаунте в социальной сети X.

По информации источника, переговоры между клубами по трансферу 23-ленего бразильца находятся на финальной стадии. До этого Джон сменил агента для ведения диалога по переходу в "Зенит". На днях футболист уже попрощался с болельщиками "Ред Булл Брагантино" в социальных сетях. Его нынешний контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. Сумма вероятной сделки не уточняется.

Джон Джон играет в "Ред Булл Брагантино" с 2024 года. В составе бразильского клуба полузащитник провел 74 матча во всех турнирах и забил 17 голов.

Ранее мы сообщали, что Барриос может не продлить контракт с "Зенитом".

Фото: gazetapress.com

