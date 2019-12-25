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Форвард "Крыльев Советов" Сергеев проходит медосмотр в "Зените"
Сегодня, 14:19
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Форвард "Крыльев Советов" Сергеев проходит медосмотр в "Зените"

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Нападающему 26 лет.

"Зенит" проведет переговоры с нападающим "Крыльев Советов" из Самары Иваном Сергеевым. Об этом "РИА Новости" сообщил генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

Сейчас футболист проходит медосмотр для сине-бело-голубых. 

Следующим шагом будут переговоры с ним и "Крыльями Советов".

Александр Медведев.

В текущем сезоне Сергеев забил 6 голов в 18 матчах за свой клуб в рамках РПЛ. 

Ранее Piter.TV писал о том, что нападающего "Зенита" Сердара Азмуна признали лучшим футболистом года в РПЛ. 

Фото: ФК "Крылья Советов"

Теги: зенит, крылья советов, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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