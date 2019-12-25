Форвард "Крыльев Советов" Сергеев проходит медосмотр в "Зените"

"Зенит" проведет переговоры с нападающим "Крыльев Советов" из Самары Иваном Сергеевым. Об этом "РИА Новости" сообщил генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.
Сейчас футболист проходит медосмотр для сине-бело-голубых.
Следующим шагом будут переговоры с ним и "Крыльями Советов".
Александр Медведев.
В текущем сезоне Сергеев забил 6 голов в 18 матчах за свой клуб в рамках РПЛ.
Ранее Piter.TV писал о том, что нападающего "Зенита" Сердара Азмуна признали лучшим футболистом года в РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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