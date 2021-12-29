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"Зенит" одолел ЦСКА со счетом 81:68 в матче Единой лиги ВТБ
Вчера, 22:44
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"Зенит" одолел ЦСКА со счетом 81:68 в матче Единой лиги ВТБ

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В итоге после 11 матчей петербургская команда занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

Во вторник, 18 января, в Петербурге "Зенит" победил ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра закончилась со счетом 81:68.

По результатам игры больше всего очков (20) набрал Билли Бэрон в команде победителей. У соперников отличился Никола Милутинов и набрал 16 очков. 

В итоге после 11 матчей петербургская команда занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ (восемь побед и три поражения).

Ранее в Невском районе открылась новая спортивная площадка. Площадка появилась во дворе дома №98 по Народной улице.

Фото: pexels
 

Теги: баскетбол, зенит, цска
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Баскетбол,

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