В Невском районе открылась новая спортивная площадка

Площадка появилась во дворе дома №98 по Народной улице.

В Невском районе Петербурга открылась новая спортивная площадка. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Во дворе дома №98 по Народной улице появились зона workout, баскетбольный сектор и футбольное поле.

Площадка подойдет для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол. По просьбам жителей старшей возрастной группы установлены уличные тренажеры и антивандальные столы для настольного тенниса.

Ранее Piter.tv рассказал, где в Петербурге бесплатно заниматься спортом.

Фото: пресс-служба Смольного