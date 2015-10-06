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В Невском районе открылась новая спортивная площадка
Сегодня, 21:40
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В Невском районе открылась новая спортивная площадка

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Площадка появилась во дворе дома №98 по Народной улице.

В Невском районе Петербурга открылась новая спортивная площадка. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

Во дворе дома №98 по Народной улице появились зона workout, баскетбольный сектор и футбольное поле. 

Площадка подойдет для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол. По просьбам жителей старшей возрастной группы установлены уличные тренажеры и антивандальные столы для настольного тенниса. 

Ранее Piter.tv рассказал, где в Петербурге бесплатно заниматься спортом.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: народная улица, спортивная площадка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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