В Невском районе открылась новая спортивная площадка

В Невском районе Петербурга открылась новая спортивная площадка. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Во дворе дома №98 по Народной улице появились зона workout, баскетбольный сектор и футбольное поле.
Площадка подойдет для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол. По просьбам жителей старшей возрастной группы установлены уличные тренажеры и антивандальные столы для настольного тенниса.
Ранее Piter.tv рассказал, где в Петербурге бесплатно заниматься спортом.
Фото: пресс-служба Смольного
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