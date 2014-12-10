"Зенит" объявил стартовый состав на матч с "Ахматом" на Газпром Арене

Команды готовятся к очной встрече.

Тренерский штаб футбольного клуба "Зенит" утвердил стартовый состав на матч с "Ахматом", который пройдет на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

В стартовом составе появятся Евгений Латышонок, Роман Вега, Нуралы Алип, Страхиня Эракович, Арсен Адамов, Юрий Горшков, Александр Ерохин, Ярослав Михайлов, Вадим Шилов, Луис Энрике и Александр Соболев. На скамейке запасных будут находиться Денис Адамов, Михаил Кержаков, Ваня Дркушич, Максим Глушенков, Нино, Густаво Мантуан, Вильмар Барриос, Педро, Андрей Мостовой, Максим Лусиано, Матео Кассьерра и Дуглас Сантос.

После трех туров "Зенит" набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице квартета, тогда как "Ахмат" с тремя очками расположился на четвертой позиции. Команды готовятся к очной встрече, в которой сине-бело-голубые рассчитывают закрепить лидерство и сохранить максимальное количество очков на старте сезона.

Фото: fc-zenit.ru

