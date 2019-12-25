  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Зенит" объявил о трансфере защитника Эраковича
Сегодня, 13:48
164
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

"Зенит" объявил о трансфере защитника Эраковича

0 0

Футболист подписал контракт по схеме "4+1".

Защитник сборной Сербии Страхиня Эракович перешел в "Зенит". Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

22-летний игрок подписал контракт с клубом по схеме "4+1". Эракович будет играть в "Зените" под 25-м номером. Отметим, что сербом также интересовался московский "Спартак".

Страхиня Эракович играл в "Црвене Звезде" с 2019 года. В составе команды защитник стал трехкратным чемпионом Сербии. На его счету 107 матчей во всех турнирах и три голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что полузащитник "Зенита" Вендел отказался возвращаться в Россию.

Фото: starsport.rs

Теги: страхиня эракович, фк зенит, фк црвена звезда, футбольные трансферы
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии