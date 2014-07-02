Полузащитник "Зенита" Вендел отказался возвращаться в Россию

Сообщается, что игрок хочет покинуть клуб.

Полузащитник "Зенита" Вендел не собирается возвращаться в Россию. Об этом сообщил журналист Вене Касагранде в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, 25-летний игрок принял это решение в последний момент. Вместе бразильца в Петербурш вылетел его агент. Касагранде отметил, что такой поступок Вендела разозлил "Зенит" и "Фламенго", который заинтересован в подписании контракта с футболистом. Отметим, что в нынешнем сезоне полузащитник не участвовал в тренировках сине-бело-голубых в межсезонье. Также сообщалось о его желании покинуть клуб.

Вендел играет в "Зените" с 2020 года. В составе сине-бело-голубых полузащитник стал трехкратным чемпионом России. На его счету 88 матчей и 15 голов.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" одержал победу в матче с "Пари Нижний Новгород".

Фото: fc-zenit.ru