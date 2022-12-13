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"Зенит" обыграл подмосковный клуб "Химки" со счетом 3:2
Сегодня, 16:27
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"Зенит" обыграл подмосковный клуб "Химки" со счетом 3:2

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В игре отличились Малком и Густаво Мантуан.

Сегодня, 12 марта, на "Газпром Арене" состоялась игра "Зенита" и подмосковного клуба "Химки". В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сине-бело-голубые одержали победу. Итоговый счет на табло 3:2. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской команды.

Первый гол забил Малком на 19-й минуте спортивной схватки. Второй мяч футболист отправил в ворота противника на 55-й минуте. Третий гол забил полузащитник "Зенита" Густаво Мантуан.

Кроме того, стало известно, что  Иван Сергеев получил травму. Информация по Барриосу уточняется.

 У Сергеева — мышечное повреждение, которое он получил во время тренировки. Также ждем результаты обследования Барриоса, чтобы понять, на сколько он выбыл

Сергей Семак, тренер "Зенита"

Ранее на Piter.tv: из-за Кубкового матча "Зенита" и "Динамо" ограничат движение на Крестовском острове 15 марта.

Фото:  Телеграм / ФК "Зенит"

Теги: зенит, победа зенита, спорт, футбол, химки
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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