Водители не смогут припарковать машины около "Газпром Арены".

В Петербурге из-за Кубкового матче "Зенита" и "Динамо" ограничат движение на Крестовском острове 15 марта. Игра начнется в 20:00. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Ограничения введут с 17 часов. Они будут действовать до полуночи. Автомобилисты не смогут проехать по по Рюхиной улице от проезда вдоль дома № 1 на Кемской улице до Морского проспекта, по набережной Мартынова от Рюхиной улицы до набережной Гребного канала, Теннисной аллее в направлении от Южной дороги, Велосипедной аллее в направлении от Северной дороги, Яхтенной улице от улицы Савушкина до Яхтенного моста и Приморскому проспекту от Беговой улицы до Яхтенной улицы.

Кроме того, 15 марта водители не смогут припарковать машины около "Газпром Арены".

Ранее на Piter.tv: на воскресном матче "Зенит" – "Химки" за порядком будут следить 600 росгвардейцев.

Фото: Телеграм / ФК "Зенит"