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"Зенит" обыграл "Сочи" в товарищеском матче
Сегодня, 16:14
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EvaRaskol

"Зенит" обыграл "Сочи" в товарищеском матче

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Встреча закончилась со счетом 2:1.

В Петербурге 8 сентября на стадионе "Смена" в товарищеском матче встречались "Зенит" и "Сочи". Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

В "Зените" отличился Алексей Сутормин на 3-й минуте матча и Максим Бачинский на 22-й минуте. Единственный гол противников осуществил Никита Бурмистров на 37-й минуте игры.

Следующий матч петербуржцы проведут в пятницу, 13 сентября. В 9-м туре Российской Премьер-лиги "Зенит" примет тульский "Арсенал".

Полный график матчей РПЛ читайте в нашей новости.

Фото: fc-zenit.ru

Теги: зенит, товарищеский матч, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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