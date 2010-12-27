"Зенит" обыграл "Сочи" в товарищеском матче

Встреча закончилась со счетом 2:1.

В Петербурге 8 сентября на стадионе "Смена" в товарищеском матче встречались "Зенит" и "Сочи". Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

В "Зените" отличился Алексей Сутормин на 3-й минуте матча и Максим Бачинский на 22-й минуте. Единственный гол противников осуществил Никита Бурмистров на 37-й минуте игры.

Следующий матч петербуржцы проведут в пятницу, 13 сентября. В 9-м туре Российской Премьер-лиги "Зенит" примет тульский "Арсенал".

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Фото: fc-zenit.ru