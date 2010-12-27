Стали известны даты матчей РПЛ с участием "Зенита"

Первой официальной встречей после сентябрьского перерыва станет игра с тульским "Арсеналом".

В пресс-службе "Зенита" рассказали о датах матчей с 9 по 19 туры РПЛ.

Так, первой официальной встречей после сентябрьского перерыва на матчи сборных станет игра с тульским "Арсеналом", которая пройдет 13 сентября в 20:00. Против "Рубина" сине-бело-голубые сразятся 21 сентября в 16:30.

В 11-м туре 28 сентября в 19:00 петербургская команда столкнется с "Локомотивом". Встреча с "Уралом" назначена на 6 октября 11:30, а с "Ростовом" – на 19 октября 19:00.

Встреча в рамках 14-го тура пройдет с командой "Крылья Советов" 27 октября в 12:00. С ЦСКА "Зенит" сыграет 2 ноября в 19:00, с "Арсеналом" – 10 ноября в 14:00, с "Рубином" – 23 ноября в 14:00.

Два завершающих матча сине-бело-голубые проведут со "Спартаком" 1 декабря в 19:00 и с "Динамо" 6 декабря в 19:30.

Отмечается, что в случае принятия Российским футбольным союзом решения о переносе матчей 1/16 финала Кубка России с участием "Зенита" и "Локомотива" на 24 сентября, встреча в рамках Премьер-лиги между этими командами будет перенесена на 27 сентября в 19:30.

Ранее Piter.TV сообщал, что руководство "Зенита" встретится с Кокориным для обсуждения его планов.

Фото: fc-zenit.ru