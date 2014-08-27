"Зенит" обыграл "Химки" со счетом 2:0

Петербуржцы получили три очка.

В понедельник, 5 марта, в Петербурге состоялась встреча между "Зенитом" и "Химками" на "Газпром Арене". Гости так и не смогли забить мяч в ворота хозяев.

Счет открыл Вячеслав Караваев на 45 минуте. Второй гол забил Андрей Мостовой на 92 минуте. Желтые карточки получили Деян Ловрен, Сердар Азмун и игрок "Химок" Брайан Идову.

"Зенит" завоевал три очка, которые позволили команде сохранить 4-очковое преимущество в таблице над "Спартаком", занимающим второе место пресс-служба "Зенита".

Следующий матч пройдет 11 апреля в Сочи.

Ранее мы писали, что в Петербурге начался матч между "Зенитом" и "Химками".

Фото: "Футбольный клуб "Зенит" / telegram