В Петербурге начался матч между "Зенитом" и "Химками"

Сегодняшняя встреча станет последней в этом туре. Петербуржцам предстоит серьезно сыграть, потому как "Спартак" сократил отставание в таблице до 1 очка.

В понедельник, 5 апреля, на стадионе "Газпром Арена" началась игра между "Зенитом" и "Химками".

Как видите, вернулся в старт восстановившийся после травмы Малком. Попал в заявку после длительного перерыва Себастьян Дриусси. Сегодня он запасной сообщили в пресс-службе "Зенита".

"Зенитовцы" вышли лазурной форме, соперник – в красно-черной. Судить матч будет Павел Шадыханов.

Ранее мы писали, что Горшков поделился воспоминаниями о бронзе "Зенита" в чемпионате России 2001 года.

Фото: "Футбольный клуб "Зенит" / telegram