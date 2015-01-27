В Петербурге начался матч между "Зенитом" и "Химками"

В понедельник, 5 апреля, на стадионе "Газпром Арена" началась игра между "Зенитом" и "Химками".
Как видите, вернулся в старт восстановившийся после травмы Малком. Попал в заявку после длительного перерыва Себастьян Дриусси. Сегодня он запасной
сообщили в пресс-службе "Зенита".
"Зенитовцы" вышли лазурной форме, соперник – в красно-черной. Судить матч будет Павел Шадыханов.
Ранее мы писали, что Горшков поделился воспоминаниями о бронзе "Зенита" в чемпионате России 2001 года.
Фото: "Футбольный клуб "Зенит" / telegram
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