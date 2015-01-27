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В Петербурге начался матч между "Зенитом" и "Химками"
Сегодня, 19:00
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smirenny

В Петербурге начался матч между "Зенитом" и "Химками"

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Сегодняшняя встреча станет последней в этом туре. Петербуржцам предстоит серьезно сыграть, потому как "Спартак" сократил отставание в таблице до 1 очка.

В понедельник, 5 апреля, на стадионе "Газпром Арена" началась игра между "Зенитом" и "Химками". 

Как видите, вернулся в старт восстановившийся после травмы Малком. Попал в заявку после длительного перерыва Себастьян Дриусси. Сегодня он запасной

сообщили в пресс-службе "Зенита".

"Зенитовцы" вышли лазурной форме, соперник – в красно-черной. Судить матч будет Павел Шадыханов.

Ранее мы писали, что Горшков поделился воспоминаниями о бронзе "Зенита" в чемпионате России 2001 года.

Фото: "Футбольный клуб "Зенит" / telegram

Теги: зенит, футбол, химки
Категории: Зенит, Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

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