Горшков поделился воспоминаниями о бронзе "Зенита" в чемпионате России 2001 года

Сине-бело-голубые уступили серебро "Локомотиву" из-за личных встреч.

Бывший полузащитник "Зенита" Александр Горшков поделился воспоминаниями о бронзе сине-бело-голубых в чемпионате России по футболу 2001 года. Об этом он рассказал в интервью "Петербургскому Дневнику".

По словам экс-футболиста, в том году была собрана команда из опытных игроков и молодежи. Горшков также отметил, что благодаря хорошему старту сезона "Зениту" удалось закрепиться в группе лидеров. Сине-бело-голубые набрали 56 очков, как и "Локомотив", однако уступили "железнодорожникам" второе место из-за личных встреч. Чемпионом России стал "Спартак" - 60 очков.

Наверное, бронзовые медали были для нас в том сезоне максимальным результатом. Конечно, мы надеялись, что "Спартак" в последнем туре не проиграет, и тогда мы займем второе место. Но "Локомотив" в уже добавленное арбитром время забил победный гол. Хотелось бы верить, что в матче московских клубов тогда все было честно. Александр Горшков, экс-полузащитник "Зенита"

Напомним, в составе "Зенита" Александр Горшков стал чемпионом России и бронзовым призером турнира, а также обладателем Кубка России и Кубка УЕФА. На счету полузащитника 253 матча и 30 голов в составе сине-бело-голубых.

Ранее стало известно, что Хавьер Рибалта уходит с поста спортивного директора "Зенита".

Фото: fc-zenit.ru