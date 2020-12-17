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Хавьер Рибалта уходит с поста спортивного директора "Зенита"
Сегодня, 15:48
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himif

Хавьер Рибалта уходит с поста спортивного директора "Зенита"

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Рибалта попросил отпустить его раньше окончания контракта.

Спортивный директор футбольного "Зенита" Хавьер Рибалта покинет клуб в апреле. Об этом рассказало издание "Чемпионат", информацию подтвердили в пресс-службе ФК.

Как выяснилось, контракт Рибалты заканчивается в конце текущего сезона, но спортдиректор попросил отпустить его раньше. У клуба уже есть понимание, кого поставить на должность, которая вскоре освободится, в пресс-службе пообещали скоро назвать имя нового главы спортивного департамента.

Ранее Артем Дзюба рассказал о первой зарплате в "Спартаке".

Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"

Теги: фк зенит, хавьер рибалта
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит, Футбол в России и Европе,

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