"Зенит" обыграл "Эмирейтс" со счетом 3:0 в товарищеском матче

В Петербурге остался восстанавливаться после травмы в матче с "Ювентусом" Станислав Крицюк.

В среду, 19 января, прошел товарищеский матч: "Зенит" сразился с футбольным клубом "Эмирейтс". Это первый матч в 2022 году, который прошел на сборах в Дубае.

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых. Полузащитник Клаудиньо открыл счет на 18-й минуте, после этого на 50-й минуте команды в счёте упрочил хавбек Александр Ерохин, а через ещё шесть минут Ерохин оформил дубль, установив итоговый счёт встречи.

По словам главного тренера "Зенита" Сергея Семака, хорошо, что после матча все здоровы. В остальном — пока игроки втягиваются, кто-то сыграл 45 минут, кто-то — больше. Будут готовиться к следующей игре.

Напомним, что в Петербурге остался восстанавливаться после травмы в матче с "Ювентусом" Станислав Крицюк.

Ранее "Зенит" одолел ЦСКА со счетом 81:68 в матче Единой лиги ВТБ. В итоге после 11 матчей петербургская команда занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

Фото: pexels