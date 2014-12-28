В РПЛ объяснили ограничительные меры к болельщикам "Локомотива" в Петербурге

Москвичей пересадили в другой сектор и принудительно увезли со стадиона по соображениям безопасности.

Российская премьер лига опубликовал итоги проверок по жалобам болельщиков "Локомотива" на матч на "Газпром Арене". Москвичи возмутились тем, что к ним, по их мнению, применили избыточные ограничительные меры.

Лига запросила всю необходимую информацию у полиции и принимающей стороны.

Одна из претензий касалась того, что болельщикам "Локомотива" предоставили 1 817 билетов, а не 2 тыс. В РПЛ ответили, что на стадионе проводились работы по укреплению секторов, поэтому дополнительные билеты не удалось выделить. "Зениту" и так удалось найти 100 дополнительных мест.

Другая претензия — болельщиков "Локо" массово пересаживали, из-за чего сектор был переполнен.

Такая возможность предусмотрена регламентом и направлена на то, чтобы исключить столкновения болельщиков на матчах повышенной сложности. Этот вопрос был согласован делегатом РПЛ на предматчевом совещании и не вызвал возражений представителей клубов. говорится в сообщении.

Всего пересадили не более ста человек.

Полиции пришлось перекрыть гостевой сектор, так как туда могла прорваться активные болельщики "Зенита". Ранее между поклонниками клубов уже происходили стычки. До матча на территории задержали четырех человек с газовыми баллончиками и боксерскими бинтами.

Болельщиков "Локомотива" начали сажать в автобусы после матча по решению полиции. Во время движения один из 12 автобусов сломался на набережной Мартынова. Через 15 минут движение продолжилось.

Лига сожалеет, что в результате мер, принятых полицией, болельщики испытали неудобства, и их передвижение было ограничено. Вместе с тем такие вынужденные шаги были направлены на предотвращение столкновений между болельщиками и обеспечение безопасности. объяснили в РПЛ.

В будущем организаторов матчей попросили максимально информировать зрителей о возможных ограничениях по соображениям безопасности. Отмечается, что "Зениту" стоит уделить особо внимание созданию благожелательной атмосферы по отношению к гостевым фанатам.

Фото: Piter.TV