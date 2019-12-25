"Зенит" начал привозить еду для бездомных "Ночлежки"

Поставляемой еды хватит минимум на один день работы ночного приюта "Ночлежки".

Во вторник, 15 сентября, стало известно о том, что сине-бело-голубые начали привозить еду для бездомных "Ночлежки". Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Отмечается, что Поставляемой еды должно хватить минимум на один день работы ночного приюта "Ночлежки". Поставщиком выступает не только петербургский футбольный клуб, но и ресторан "Buddha-Bar". Планируется, что еду в благотворительную организацию будут доставлять после каждого домашнего матча сине-бело-голубых.

Акция продлится до конца сезона.

Ранее мы сообщали о том, что "Ночлежка" выпустит книгу.

Фото:fc-zenit.ru