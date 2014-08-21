  1. Главная
"Зенит" может сыграть товарищеский матч с клубом Ла Лиги
Сегодня, 8:04
Окончательная ясность должна наступить в ближайшие дни.

Футбольный клуб "Зенит" может сыграть товарищеский матч с клубом Ла Лиги. Об этом сообщает "Спорт-экспресс".

По информации источника, сине-бело-голубые намерены провести встречу в ходе октябрьской паузы на игры сборных. Их соперником может стать испанский "Реал Овьедо". "Зенит" уже начал обсуждать оргмероприятия по матчу.

Также сообщается, что команда может провести игру в Испании. Окончательная ясность должна наступить в ближайшие дни. Напомним, что в сентябре "Зенит" сыграл товарищеский матч против швейцарского "Сьона" и одержал победу со счетом 5:3.

Ранее Тимощук назвал причины неудачного старта сезона для "Зенита".

Фото: Piter.tv

