Тимощук назвал причины неудачного старта сезона для "Зенита"

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук назвал причины неудачного старта сезона для команды. Об этом он рассказал Metaratings.ru.
По словам экс-игрока сине-бело-голубых, "Зенит" сам загнал себя в такую ситуацию. Он подчеркнул, что следствие ошибок в первых матчах сезона привело к "такому плачевному старту". Отметим, что после пяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) команда шла на девятом месте в турнирной таблице, набрав шесть очков.
Но вся борьба в чемпионате только впереди, сейчас нужно также собранно подходить к каждому матчу.
Анатолий Тимощук, тренер "Зенита"
После 10-ти туров РПЛ "Зенит" идет на четвертом месте в таблице, набрав 19 очков. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет всего два балла.
Ранее Орлов назвал игру "Зенита" чемпионской.
Фото: fc-zenit.ru (Анна Мейер)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все