Тимощук назвал причины неудачного старта сезона для "Зенита"

По словам экс-футболиста, команда сама загнала себя в такую ситуацию.

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук назвал причины неудачного старта сезона для команды. Об этом он рассказал Metaratings.ru.

По словам экс-игрока сине-бело-голубых, "Зенит" сам загнал себя в такую ситуацию. Он подчеркнул, что следствие ошибок в первых матчах сезона привело к "такому плачевному старту". Отметим, что после пяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) команда шла на девятом месте в турнирной таблице, набрав шесть очков.

Но вся борьба в чемпионате только впереди, сейчас нужно также собранно подходить к каждому матчу. Анатолий Тимощук, тренер "Зенита"

После 10-ти туров РПЛ "Зенит" идет на четвертом месте в таблице, набрав 19 очков. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет всего два балла.

Ранее Орлов назвал игру "Зенита" чемпионской.

Фото: fc-zenit.ru (Анна Мейер)