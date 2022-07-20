Орлов назвал игру "Зенита" чемпионской

Сине-бело-голубые идут на четвертом месте в РПЛ.

Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил игру "Зенита". Об этом он рассказал в интервью "Спорт-Экспрессу".

По словам эксперта, в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга" команда была похожа на ту, которая брала чемпионство в предыдущие сезоны. Орлов отметил игру легионеров "Зенита", которые начали давать результат. Напомним, сине-бело-голубые одержали победу со счетом 5:2.

Сейчас "Зенит" в порядке. Барриос держит уровень, Дуглас Сантос. Питерцы приблизились к лидерам вплотную. Дышат им в спину. Геннадий Орлов, комментатор

После 10-ти туров "Зенит" идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 19 очков, отставание от первого места составляет два балла.

Фото: fc-zenit.ru