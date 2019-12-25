Экс-тренер "Зенита" может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Последним местом работы специалиста была сборная Италии.

Бывший главный тренер "Зенита" Лучано Спаллетти может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По информации источника, 66-летний специалист входит в число кандидатов на пост наставника "Аль-Иттихада". В список также вошли экс-наставник "Барселоны" Хави и бывший тренер "Милана" Сержиу Консейсау. Клуб на данный момент проводит оценку всех кандидатов.

Лучано Спаллетти работал в "Зените" с 2010-го по 2014 год. Под его руководством сине-бело-голубые стали двукратными чемпионами России, завоевали кубок и суперкубок России. Последним местом работы специалиста была сборная Италии, которую он покинул в июне 2025-го.

Фото: fc-zenit.ru