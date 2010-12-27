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"Зенит" хочет купить у "Оренбурга" полузащитника Сутормина
Вчера, 17:07
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Rybka123

"Зенит" хочет купить у "Оренбурга" полузащитника Сутормина

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Трансфертное окно в России открыто до 26 февраля

Петербургский "Зенит" проявляет интерес к полузащитнику "Оренбурга" Алексею Сутормину. Об этом сообщает Чемпионату.com.

Полузащитник попал в сферу интересов сине-бело-голубых после продажи Леандро Передеса в ПСЖ. Трансфертное окно в России открыто до 26 февраля. По данным портала, сам Сутормин пока не торопится соглашаться и хочет выступать за "Оренбург" до конца сезона.

В минувшей компании полузащитник сыграл за "Оренбург" 15 матчей, в которых забил три мяча. В данный момент "Зенит" возглавляет российскую Премьер-Лигу, "Оренбург" расположился на десятой строчке.

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Фото: ФК "Зенит"

Теги: алексей сутормин, зенит, оренбург, премьер-лига
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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