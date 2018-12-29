На Netflix перестанут показывать сериалы по комиксам Marvel

Отголоском партнерства станет третий и последний сезон "Джессика Джонс"

Компания Netflix завершили свое сотрудничество с Marvel. В результате этого решения стрименговый сервис полностью закрыл все свои проекты. Отголоском партнерства станет третий и последний сезон "Джессика Джонс". Об этом сообщает издание Deadline.



По данным СМИ, Netflix отказались от дальнейшей работы с Marvel из-за нежелания оплачивать права за использование персонажей. Ранее были закрыты такие проекты как, "Каратель", "Сорвиголова", "Люк Кейжд" и "Железный Кулак".



Ранее на Piter.TV: Вышел трейлер мультфильма о корги Елизаветы II

Фото: скриншот из сериала