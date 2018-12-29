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На Netflix перестанут показывать сериалы по комиксам Marvel
Сегодня, 16:19
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Rybka123

На Netflix перестанут показывать сериалы по комиксам Marvel

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Отголоском партнерства станет третий и последний сезон "Джессика Джонс"

Компания Netflix завершили свое сотрудничество с Marvel. В результате этого решения стрименговый сервис полностью закрыл все свои проекты. Отголоском партнерства станет третий и последний сезон "Джессика Джонс". Об этом сообщает издание Deadline.

По данным СМИ, Netflix отказались от дальнейшей работы с Marvel из-за нежелания оплачивать права за использование персонажей. Ранее были закрыты такие проекты как,  "Каратель", "Сорвиголова", "Люк Кейжд" и "Железный Кулак".

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Фото: скриншот из сериала 

Теги: marvel, netflix, джессика джонс, сериал по комиксам marvel
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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