На Netflix перестанут показывать сериалы по комиксам Marvel

Компания Netflix завершили свое сотрудничество с Marvel. В результате этого решения стрименговый сервис полностью закрыл все свои проекты. Отголоском партнерства станет третий и последний сезон "Джессика Джонс". Об этом сообщает издание Deadline.
По данным СМИ, Netflix отказались от дальнейшей работы с Marvel из-за нежелания оплачивать права за использование персонажей. Ранее были закрыты такие проекты как, "Каратель", "Сорвиголова", "Люк Кейжд" и "Железный Кулак".
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Фото: скриншот из сериала
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Отголоском партнерства станет третий и последний сезон "Джессика Джонс"
Компания Netflix завершили свое сотрудничество с Marvel. В результате этого решения стрименговый сервис полностью закрыл все свои проекты. Отголоском партнерства станет третий и последний сезон "Джессика Джонс". Об этом сообщает издание Deadline.
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