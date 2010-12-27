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«Зенит»-м обыграл «Спартак»-м и вышел на первое место молодежного первенства
Сегодня, 16:04
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EvaRaskol

«Зенит»-м обыграл «Спартак»-м и вышел на первое место молодежного первенства

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Игра завершилась со счетом 4:3.

Сегодня, 31 августа, молодежная команда петербургского "Зенита" встретилась в гостях с московским "Спартаком". Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу сине-бело-голубых.

В первом тайме голами отличились петербуржцы Данила Хотулев, Вадим Симутенков и Максим Бачинский. На это москвичи ответили забитыми мечами от Святослава Кожедуба и Степана Оганесяна.

Максим Калачевский из "Зенита"-м на 56-ой минут сравнял счет, а на 64-ой Владимир Хубулов вывел команду к победе. 

По итогам матча, "Зенит"-м набрал 18 очков и стал лидером молодежного первенства.

Следующий матч команда проведет после перерыва на игры сборных против резервистов тульского "Арсенала".

Ранее на Piter.TV: "Зенит" арендует у "Порту" защитника Йордана Осорио.

Фото: fc-zenit.ru

Теги: зенит, молодежка, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит, Картина дня,

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