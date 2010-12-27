"Зенит": конфликт с участием Лунева исчерпан

Разговор на повышенных тонах у футболиста и сотрудников Внуково произошел утром 12 июня.

Пресс служба "Зенита" сообщила 12 июня о том, что конфликт в аэропорту Внуково с участием голкипера сборной России и клуба "Зенит" Андрея Лунева исчерпан.

Из-за несогласованности сотрудников авиакомпании вратарь мог опоздать на рейс до Петербурга, вся эта ситуация спровоцировала лишние эмоции в адрес сотрудника, который видимо решил найти самый простой способ решить рабочие трудности. В итоге Андрей Лунев заплатил административный штраф в размере 1000 рублей за брань в общественном месте, а также был вынужден улететь в Петербург другим рейсом цитирует заявление пресс-службы "Зенита" ТАСС.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что вратаря задержали в московском аэропорту Внуково 12 июня в районе 11 утра. Он возвращался в Петербург после матча Россия - Кипр. Сам Лунев в этой игре участия не принимал. Российская команда одержала победу 1:0.

Фото: ФК "Зенит"