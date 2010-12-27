"Зенит" хочет купить полузащитника "Ромы"

Трансфертное окно в России открыто до 26 февраля.

Петербургский "Зенит" рассматривает возможность усиления состава полузащитником итальянского клуба "Рома" Хавьером Пасторе. Об этом сообщает Calciomercatoweb.

Игрок попал в сферу интересов "сини-бело-голубых" после трансфера Леандро Паредеса в "ПСЖ". Трансфертное окно в России открыто до 26 февраля. По данным портала, сам "римлянен" пока не торопится соглашаться и проявляет желание продолжить выступать за "Рому" до конца сезона.

В минувшей компании Пасторе сыграл за "Рому" 10 матчей, в которых забил два мяча. "Римляне" занимают шестое место в чемпионате, "Зенит" возглавляет российскую Премьер-Лигу.

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Фото: ФК "Зенит"